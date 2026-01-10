Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 января 2026, 19:42 | Обновлено 10 января 2026, 19:58
Отдых Ярмолюка. Брентфорд одолел Шеффилд Уэнсдей в Кубке Англии

«Пчелы» добыли победу со счетом 2:0

Отдых Ярмолюка. Брентфорд одолел Шеффилд Уэнсдей в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд

В субботу, 10 января, состоялся матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встретились «Шэффилд Уэнсдей» и «Брентфорд».

Победу добыли более статусные гости – 0:2.

Все голы матча Кубка Англии можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Представитель Английской Премьер-лиги добыл ожидаемую победу. Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк на поле не вышел – всю игру хавбек провел на скамье запасных.

Кубок Англии. 3-й раунд

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2

Голы: Льюис-Поттер, 27, Йенсен, 64 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

