Отдых Ярмолюка. Брентфорд одолел Шеффилд Уэнсдей в Кубке Англии

В субботу, 10 января, состоялся матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встретились «Шэффилд Уэнсдей» и «Брентфорд».

Победу добыли более статусные гости – 0:2.

Представитель Английской Премьер-лиги добыл ожидаемую победу. Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк на поле не вышел – всю игру хавбек провел на скамье запасных.

Кубок Англии. 3-й раунд

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2

Голы: Льюис-Поттер, 27, Йенсен, 64 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.