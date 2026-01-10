Отдых Ярмолюка. Брентфорд одолел Шеффилд Уэнсдей в Кубке Англии
«Пчелы» добыли победу со счетом 2:0
В субботу, 10 января, состоялся матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встретились «Шэффилд Уэнсдей» и «Брентфорд».
Победу добыли более статусные гости – 0:2.
Представитель Английской Премьер-лиги добыл ожидаемую победу. Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк на поле не вышел – всю игру хавбек провел на скамье запасных.
Кубок Англии. 3-й раунд
Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2
Голы: Льюис-Поттер, 27, Йенсен, 64 (пенальти)
Фото матча:
