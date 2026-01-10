Главный тренер сборной Украины рассказал, как в Роме относятся к Довбику

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мнением по поводу нынешнего этапа в карьере форварда итальянской «Ромы» Артема Довбика.

– Все больше слухов вокруг Артема, что в январе он сменит клуб. Стоит ли ему оставаться в «Роме» до лета, убедив Гасперини на более длинной дистанции?

– Если в этой ситуации что-то зависит от Артема, он должен доказать свое право быть в команде. Если «Рома» прямым текстом говорит ему, что он не нужен – необходимо искать себе команду, где на него будут рассчитывать.

– Можно говорить о том, что Артем не был готов к такой критике и вниманию к «Роме»?

– Ни один игрок, который приходит из УПЛ в такую ​​команду, как «Рома», не будет готов, что тебя будут постоянно прессовать. До меня долетали слухи из окружения Артема, что каждый его шаг буквально под микроскопом, едва ли не каждый дает тебе советы, кто не находится внутри команды.

Это часть жизни нападающего мирового класса, – рассказал Михайленко.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт Довбика заканчивается в июне 2029 года.