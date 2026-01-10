Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный тренер стал на защиту Довбика: «Он забьет 10+ голов за сезон»
Известный тренер стал на защиту Довбика: «Он забьет 10+ голов за сезон»

Дмитрий Михайленко оценил игру украинского форварда, который неоднократно попадал под критику

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер сборной Украины Дмитрий Михайленко стал на защиту форварда итальянской «Ромы» Артема Довбика, которого неоднократно критиковали пресса и болельщики.

«Довбик своей игрой доказал, что он может играть в любом из топовых чемпионатов. Надо найти команду, которая сможет раскрыть его сильные качества.

Очень мало игроков, которые умеют все делать идеально. На таком уровне следует играть от сильных качеств. Каждый тренер хотел бы, чтобы нападающий классно работал с мячом и без него, был классным финишером, навязывал борьбу и выполнял безумный объем. Однако таких можно пересчитать по пальцам одной руки.

Артем из тех нападающих, которые в правильно выстроенной системе забьет тебе 10+ голов за сезон. Не стоит забывать, что в Италии очень тяжело забивать.

Большинство команд там играют в пять защитников. Очень сложно найти пространство. Сейчас можно только «Интер» поставить в пример, который пытается строить игру первым номером.

Здесь можно похвалить Артема, который решился сменить Испанию после успешного года в «Жироне» на Серию А, и забить 15 в дебютном сезоне», – уверен Михайленко.

По теме:
Главный тренер сборной Украины рассказал, как в Роме относятся к Довбику
Необычные прозвища Ювентуса удивили участников популярного британского шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала у Аталанты экс-полузащитника Милана
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Дмитрий Михайленко
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
