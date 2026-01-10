Красников рассказал о кадровых изменениях и трансферном бане Металлиста

Как сообщил эксклюзивно для Sport.ua первый вице-президент перволигового ФК «Металлист» Евгений Красников, никто из других клубов не обращался с предложением купить лидеров харьковчан.

Поэтому информация, которая появилась в СМИ о том, что ведущие игроки «Металлиста» Владислав Рыбак, Даниил Кайдалов, Кирилл Дигтярь, Даниэль Вернаттус могут продолжить карьеру в других командах, ошибочна. Все они горят желанием приложить усилия, чтобы «Металлист» сохранил.

Также Евгений Красников сообщил, что есть серьезные наработки, которые должны помочь к началу второй части сезона снять с Металлиста трансферный бан. Это значительно расширило бы возможности харьковчан в селекционной работе.

В 19 туре Первой лиги «Металлист» в гостях сыграет 21 марта с «Пробоем».