Источник: на радарах Кривбасса находится македонский вингер

22-летний вингер словенского «Алюминия» Бехар Фета из Северной Македонии может пополнить криворожский «Кривбасс».

Игрок способен действовать на обоих флангах атаки, обладает хорошей скоростью и дриблингом, что как раз соответствует требованиям главного тренера Патрика ван Леувена. В то же время на него обращает внимание ещё один украинский клуб, однако его название не сообщается.

Фета родился 7 апреля 2003 года в Скопье (Северная Македония), имеет рост 1,67 м и играет на позиции правого вингера, но также может действовать правым полузащитником или левым вингером.

Бехар Фета находится в словенском «Алюминии» с июля 2025 года, перейдя из «Марибора» за 100 тысяч евро как свободный агент. Его контракт действует до 31 мая 2026 года. В текущем сезоне Фета провёл 17 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.