  4. Источник: на радарах Кривбасса находится македонский вингер
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 02:14 | Обновлено 10 января 2026, 02:19
22-летний Бехар Фета выступает за словенский клуб Алюминий

Getty Images/Global Images Ukraine. Бехар Фета (слева)

22-летний вингер словенского «Алюминия» Бехар Фета из Северной Македонии может пополнить криворожский «Кривбасс».

Игрок способен действовать на обоих флангах атаки, обладает хорошей скоростью и дриблингом, что как раз соответствует требованиям главного тренера Патрика ван Леувена. В то же время на него обращает внимание ещё один украинский клуб, однако его название не сообщается.

Фета родился 7 апреля 2003 года в Скопье (Северная Македония), имеет рост 1,67 м и играет на позиции правого вингера, но также может действовать правым полузащитником или левым вингером.

Бехар Фета находится в словенском «Алюминии» с июля 2025 года, перейдя из «Марибора» за 100 тысяч евро как свободный агент. Его контракт действует до 31 мая 2026 года. В текущем сезоне Фета провёл 17 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ трансферы Алюминий Кидричево чемпионат Словении по футболу Патрик ван Леувен
Николай Степанов Источник: Бей-беги
