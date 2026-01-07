Бавария предложила контракт суперталанту, который хочет в Реал
Немецкий гранд намерен продлить соглашение с Леннартом Карлем
Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт немецкого хавбека Леннарта Карля. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, немецкий гранд намерен продлить соглашение с 17-летним футболистом, подняв его зарплату. При этом проблем с его контрактом нет, клуб не собирается спешить.
В текущем сезоне Леннарт Карль провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее Леннарт Карль заявил о своем желании играть за мадридский «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец останется в клубе
Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua