  4. Сенсационный дебютант Баварии заявил, что мечтает играть за Реал
Германия
04 января 2026, 23:29 |
Сенсационный дебютант Баварии заявил, что мечтает играть за Реал

Леннарт Карл рассказал о своей мечте

Сенсационный дебютант Баварии заявил, что мечтает играть за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий полузащитник «Баварии» Леннарт Карл рассказал на встрече с болельщиками, есть ли у него клуб мечты, кроме «рекордмайстера»:

«Надеюсь, это останется между нами. «Бавария» – очень большой клуб. Играть здесь – уже мечта. Но когда-нибудь я точно хочу сыграть за «Реал Мадрид». Это клуб моей мечты, но пусть это останется между нами».

После этих слов Карл подчеркнул, что «Бавария» для него – «что-то очень-очень особенное» и что ему «очень-очень нравится» выступать за этот клуб.

17-летний Леннарт дебютировал за мюнхенцев в этом сезоне и быстро стал игроком основного состава. В 22 официальных матчах он забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Иван Чирко Источник: Sky Germany
