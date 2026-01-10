Андрусв АРАУХО: «Я уже чувствую себя полноценной частью Кривбасса»

Венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Андрусв, успел ли ты уже почувствовать себя частью красно-белой семьи? Как быстро адаптировался к новому коллективу и атмосфере в команде?

– Честно говоря, я уже чувствую себя полноценной частью команды. С самого начала и Клуб, и партнеры приняли меня очень хорошо. Мне комфортно, спокойно – я чувствую себя на своем месте. Каждый день стараюсь становиться лучше как футболист и как человек, чтобы быть полезным команде во всем, чем могу.

– В твоих соцсетях в шапке профиля написаны два слова: «последовательность» и «дисциплина». Почему именно эти принципы стали твоими жизненными ориентирами?

– Я всегда считал, что эти две вещи – ключевые. Я не из тех игроков, у которых есть какой-то выдающийся талант. Все, чего я достиг, – результат ежедневной работы. Поэтому последовательность и дисциплина стали моим фундаментом. Они формируют меня как футболиста и как личность.

– В команде чувствуется «венесуэльский привкус». Помогает ли это тебе и другим венесуэльцам Клуба сплачиваться?

– Да, это очень помогает. Венесуэльцы, где бы мы ни были, всегда поддерживают друг друга. Мы привыкли держаться вместе, быть дружными и открытыми. Это видно и на поле, и за его пределами. Часто гуляем по городу, едим вместе, иногда спонтанно организовываем встречи – все происходит естественно и по-дружески. Такая сплоченность – часть нашей культуры.

– Ты родился в небольшом городке Мотатан, где люди в основном занимаются сельским хозяйством. Как думаешь, если бы не футбол – мог бы представить себя фермером? Например, Дэвид Бекхэм после завершения карьеры выбрал фермерство как хобби.

– Это интересный вопрос. Я действительно из маленького поселка, где большинство людей работает на земле. В детстве помогал семье – мы выращивали бананы, юку, кукурузу. Не знаю, стал бы я фермером, но точно могу сказать, что с детства мечтал только о футболе. Весь мой путь – это путь к этой мечте. Другого варианта для себя я не видел.

– Успел ли ты уже почувствовать особую атмосферу и силу истории стадиона «Горняк»? Насколько тебе комфортно играть дома, перед своими болельщиками?

– Каждый раз, выходя на поле стадиона «Горняк», я испытываю похожие эмоции с теми, которые были у меня дома – на стадионе «Хосе Паченчо Ромеро», когда я играл за ФК «Райо Сулиано». Это очень ценные моменты для меня. Здесь особая энергетика. Болельщики постоянно поддерживают, поют – это вдохновляет. Ты чувствуешь, что не один, ведь за спиной целый город. Это придает уверенности и еще большую мотивацию бороться за результат.

– Без чего не проходит ни один твой день? Есть ли какие-то особые ритуалы, привычки или вещи, которые всегда должны быть рядом?

– Особых ритуалов у меня нет. Но есть одна традиция, которой я всегда придерживаюсь перед матчем – звоню маме. Общение с семьей для меня очень важно. Это мой эмоциональный заряд, который помогает настроиться на игру.

– Что тебя больше всего удивило в нашем футболе после переезда? Чем украинский стиль игры отличается от того, к чему ты привык в Венесуэле?

– Футбол здесь значительно быстрее, динамичнее и более силовой. В Венесуэле стиль игры более спокойный, с большими паузами, меньше интенсивных эпизодов. А здесь – постоянное движение, много борьбы, нужно быть очень выносливым и сконцентрированным. Сначала было сложно, но я постепенно привыкаю и стараюсь соответствовать этому уровню.

– Какое блюдо из Венесуэлы для тебя – настоящий вкус дома? Чего больше всего не хватает здесь, в Украине? И удалось ли найти что-то похожее в местной кухне?

– Больше всего скучаю по качапе. Это традиционное блюдо из кукурузы с сыром – очень вкусное и очень венесуэльское, если можно так сказать. Здесь, к сожалению, ничего подобного не нашел. Есть блюда, которые немного напоминают качапу по структуре или вкусу, но это все же не то. Украинская кухня интересная и колоритная, но качапа – это вкус моего детства.