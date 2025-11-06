Андрусв АРАУХО: «Это – самое главное для игрока»

Венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрус Араухо ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Патрик ван Леувен в своем интервью отметил твое отношение к работе: ты всегда на тренировках с улыбкой, и именно это, по его словам, является залогом твоего будущего успеха. Что для тебя значат такие слова от тренера?

– Чувство доверия тренера – это самое главное для игрока. Когда чувствуешь эту поддержку, хочется отдавать максимум ради тренера, ради команды. Счастье создаешь сам, день за днем: общаешься с товарищами, улыбаешься даже несмотря на трудности. Всегда нужно сохранять улыбку. Такие слова мотивируют, наполняют радостью и дают силу двигаться вперед.

– Ты быстро адаптировался к ритму УПЛ и уже демонстрируешь стабильные результаты. Что помогло так быстро влиться в украинский футбол?

– Адаптация, действительно, прошла быстро, и главное – это команда. Ребята приняли прекрасно, и чувство доверия помогло показать, что я пришел сюда, чтобы достигать важных целей вместе с ними и Клубом. Хочу дарить радость и мотивацию. Моя энергия и упорство передаются другим в матчах и тренировках. Да, сейчас становится холоднее – привыкаем. Я приехал из очень теплого города, но ничего невозможного нет – работаем, чтобы быть готовыми ко всему.

– Сегодня мы наблюдали за тобой на протяжении всей тренировки. Расскажи, какой она была для тебя?

– Наверное, сегодня не хватало улыбки. Отдал себя полностью, как всегда. Главное – работать каждый день сильнее, совершенствовать то, что нужно улучшить. Всегда есть причина, чтобы работать, чтобы расти как человек и как футболист.

– Если бы ты мог сам составить программу идеальной тренировки – как бы она выглядела? Больше тактики, техники, игровых моментов или, возможно, что-то нестандартное?

– Я – игрок, а не тренер. Тренерский штаб знает лучше, что нам нужно. Мы всегда принимаем их задачи с ответственностью. Моя задача – слушать тренера и делать все на максимум вместе с партнерами.

– Что больше влияет: твое настроение определяет, какой будет тренировка, или наоборот – хорошая тренировка заряжает тебя энергией на весь день?

– Мое настроение и тренировка тесно связаны. Я всегда стараюсь выходить на поле с улыбкой, потому что это заряжает позитивом и меня, и команду. Как говорит мой отец, даже несмотря на трудности, всегда нужно улыбаться. Это помогает отдавать себя тренировке полностью.

– Мы видели, как ты общаешься с партнерами по команде во время упражнений. Насколько для тебя важна атмосфера в команде во время тренировки?

– Атмосфера – это все. Когда в команде доверие и позитив, тогда легче работать. Мы мотивируем друг друга, заряжаем энергией. Моя сила и задор передаются другим, и это помогает держать команду в тонусе как на тренировках, так и в матчах.

– Есть ли у тебя какие-то мелкие суеверия перед тренировкой? Например – как завяжешь шнурки, так и пройдет тренировка?

– Нет, у меня нет никаких ритуалов. Просто стараюсь выходить на поле с друзьями, с хорошим настроением и улыбкой. Это самое важное. Делаю то, что люблю, чем живу с детства, за что боролся.

– Какой момент из сегодняшней тренировки ты бы включил в свой персональный «хайлайт»?

– Счастье, радость, единство – вот и все. Это и есть главный «хайлайт».