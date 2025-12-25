Золотая бутса. Кейн, Холанд и Мбаппе: три лидера продолжают гонку

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
25 декабря 2025, 22:23
Кейн и Холанд забили по 19 голов, а Мбаппе отстает на один мяч

Кейн, Холанд и Мбаппе

В Европе продолжается европейские чемпионаты, и три топ-форварда ведут гонку за Золотую бутсу – звание лучшего бомбардира сезона.

Образовалось три лидера рейтинга бомбардиров, которые дружно забили в минувший уик-энд и идут на минимальном расстоянии друг от друга.

Одним из двух лидеров идет Гарри Кейн из Баварии, который забил в ворота Хайденхайма (4:0) и имеет 19 мячей в Бундеслиге (38 баллов).

Его догнал Эрлинг Холанд из Манчестер Сити, автор дубля в игре с Вест Хэмом (3:0) – 19 голов в АПЛ (38 балла).

Третье место занимает Килиан Мбаппе из мадридского Реала, забивший пенальти в ворота Севильи (2:0) – у него 18 мячей в Ла Лиге (36 балла).

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0.

Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), засчитываются по номиналу.

Золотая бутса 2025/26. Положение на 25 декабря 2025

