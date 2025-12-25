Известный тренер раскритиковал ЛНЗ, заговорив о футболистах Руха

Известный тренер Олег Дулуб не считает, что черкасский ЛНС заслуженно находится на первом месте в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.

– Кто стал открытием сезона?

– Если брать по результату, то ЛНЗ. Единственное – несоответствие качества игры занимаемому месту. Я не получал ответов на свои вопросы, глядя на их игры. Понимаю, что действуют за счет Оба, очень хорошо ворвавшегося в чемпионат. Большинство было завязано именно на нем.

Во-вторых, ЛНЗ пригласил большое количество футболистов Руха. Создавалось впечатление, что Рух становится базовой командой для ЛНЗ. Это не хорошо, потому что не может быть в одной команде столько талантливых игроков одновременно. Но профессиональный футбол – это игра на результат, и здесь выдавили максимум, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.