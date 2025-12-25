Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 16:59
Известный тренер раскритиковал ЛНЗ, заговорив о футболистах Руха

Олег Дулуб заявил, что черкасская команда не должна возглавлять турнирную таблицу УПЛ

ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб не считает, что черкасский ЛНС заслуженно находится на первом месте в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.

– Кто стал открытием сезона?

– Если брать по результату, то ЛНЗ. Единственное – несоответствие качества игры занимаемому месту. Я не получал ответов на свои вопросы, глядя на их игры. Понимаю, что действуют за счет Оба, очень хорошо ворвавшегося в чемпионат. Большинство было завязано именно на нем.

Во-вторых, ЛНЗ пригласил большое количество футболистов Руха. Создавалось впечатление, что Рух становится базовой командой для ЛНЗ. Это не хорошо, потому что не может быть в одной команде столько талантливых игроков одновременно. Но профессиональный футбол – это игра на результат, и здесь выдавили максимум, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Victor STATISTIC
Я ходив до оракула, який передбачив минулорічне чемпіонство Динамо та друге місце Олександрії.
На цей сезон розклад уже відомий. Не читайте це повідомлення, якщо боїтеся спойлерів.
Чемпіонство дістанеться Шахтарю, другим стане Полісся. Металіст 1925 здобуде бронзу, ЛНЗ — четвертий, Динамо — п’яте, Кривбас — шостий.
Кубок у фіналі розіграють ЛНЗ та Металіст 1925. Трофей уперше завоюють харків’яни.
Ответить
-3
