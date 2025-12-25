Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 декабря 2025, 23:31
Реал принял неожиданное решение относительно будущего Лунина

Клуб готов продать украинца уже зимой

Реал принял неожиданное решение относительно будущего Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» готовится к масштабной кадровой перестройке летом.

По информации источника, руководство клуба планирует существенно обновить состав и уже определило группу игроков, которые могут покинуть команду. Среди них — голкипер Андрей Лунин, защитники Ферлан Менди, Фран Гарсия, Давид Алаба и Антонио Рюдигер, полузащитники Дани Себальос и Эдуардо Камавинга, а также нападающие Браим Диас, Гонсало Гарсия и Родриго.

Лунин остается дублером Тибо Куртуа, и его продажу рассматривают как способ сократить состав и освободить ресурсы для новых подписаний.

В этом сезоне Лунин провел два матча за «Реал», в которых пропустил пять голов.

Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.

