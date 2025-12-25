Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 декабря 2025, 22:16
ФОТО. Мудрик эпично потроллил Трубина после его фотосессии с женой

Мудрик оставил комментарий под публикацией семейства Трубиных

Instagram. Анатолий Трубин и Марина Галаган

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился в Instagram атмосферной фотосессией вместе со своей супругой Мариной Галаган.

Публикацию он посвятил первой годовщине брака, оставив подпись: «Мистер и Миссис – 1 год ❤️ Люблю тебя».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В комментариях отметился и Михаил Мудрик, который сейчас находится вне футбола. Он в шутливой форме написал: «Не сдерживаешь эмоций».

Трубин не стал тянуть с ответом и коротко отреагировал: «Просто очень счастлив».

Отметим, что Трубин и Мудрик давно дружат – вингер был среди гостей на свадьбе украинского голкипера.

Михаил Мудрик Анатолий Трубин Марина Галаган
Источник: Instagram
taras_sidyi
Нормуль насос у Маринки. Буде кому і чим м’ячі накачувати
trentreznor11
цікаве у вас уявлення про епічний тролінг 
