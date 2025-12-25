ФОТО. Мудрик эпично потроллил Трубина после его фотосессии с женой
Мудрик оставил комментарий под публикацией семейства Трубиных
Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился в Instagram атмосферной фотосессией вместе со своей супругой Мариной Галаган.
Публикацию он посвятил первой годовщине брака, оставив подпись: «Мистер и Миссис – 1 год ❤️ Люблю тебя».
В комментариях отметился и Михаил Мудрик, который сейчас находится вне футбола. Он в шутливой форме написал: «Не сдерживаешь эмоций».
Трубин не стал тянуть с ответом и коротко отреагировал: «Просто очень счастлив».
Отметим, что Трубин и Мудрик давно дружат – вингер был среди гостей на свадьбе украинского голкипера.
