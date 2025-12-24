Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 15:46 | Обновлено 24 декабря 2025, 15:47
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера

Лука Лемишко привлекает внимание столичного гранда

Лука Лемишко

Украинский вингер «Земплина» Лука Лемишко привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, столичный гранд ведет переговоры по трансферу 19-летнего футболиста, который забил 11 мячей в 25 играх прошлого сезона в составе молодежной команды словацкого клуба. В этом сезоне он перешел в основную команду «Земплина», но так и не получил должного доверия – провел всего шесть матчей и забил один гол.

Лука Лемишко является воспитанником «Динамо», покинул клуб в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» попрощается с нападающим.

Земплин Михаловце трансферы трансферы УПЛ чемпионат Словакии по футболу Динамо Киев
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
