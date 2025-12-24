Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 07:22
Футболист Динамо после зимней паузы не вернется в Киев

Бленуце покинет клуб

Футболист Динамо после зимней паузы не вернется в Киев
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце после зимней паузы не вернется в Украину, отмечают румынские СМИ.

Сайт Monitorulcj отмечает, что путь Владислава Бленуце в киевском «Динамо» подходит к концу, поскольку румынский нападающий не сумел адаптироваться к чемпионату Украины и вступил в конфликт с болельщиками. Учитывая напряженную ситуацию в Киеве, его уход из клуба выглядит неизбежным.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Monitorulcj
