Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце после зимней паузы не вернется в Украину, отмечают румынские СМИ.

Сайт Monitorulcj отмечает, что путь Владислава Бленуце в киевском «Динамо» подходит к концу, поскольку румынский нападающий не сумел адаптироваться к чемпионату Украины и вступил в конфликт с болельщиками. Учитывая напряженную ситуацию в Киеве, его уход из клуба выглядит неизбежным.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.