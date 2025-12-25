Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ

Две страны, которые по итогам одного сезона будут иметь наивысший коэффициент УЕФА, получат дополнительные путевку в Лигу чемпионов 2026/27.

В основном этапе главного еврокубкового турнира, как и годом ранее, выступят 36 клубов. Две из них будут определены по рейтингу.

Каждая из двух стран с лучшим рейтингом по результатам сезона 2025/26 делегирует в Лигу чемпионов 2026/27 по одной дополнительной команде.

В односезонном рейтинге впереди:

Польша (13.625), Англия (13.486), Германия (12.285), Кипр (11.406), Италия (11.250), Испания (11.218), Франция (10.714), Португалия (10.600), Греция (9.500), Дания (9.500)

Лучшие две страны из этого списка получат дополнительную путевку в ЛЧ 2026/27.

Лидерство Польши связано с получением бонусов в Лиге конференций. Сразу 3 польских клуба вышли в плей-офф ЛК – Ракув, Лех и Ягеллония. И только варшавская Легия выбыла из турнира.

Украина в односезонном рейтинге УЕФА занимает 15-е место (6.812) среди 55 стран. Донецкий Шахтер вышел напрямую в 1/8 финала Лиги конференций, а киевское Динамо выбыло из турнира.

Коэффициент УЕФА для национальных ассоциаций рассчитывается на основе суммарного количества очков, набранных всеми клубами страны. За победу начисляется 2 очка, за ничью – 1, также учитываются бонусные баллы. Очки, полученные в квалификационных раундах, умножаются на коэффициент 0.5. Итоговая сумма делится на количество команд, представлявших страну в еврокубковом сезоне.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2026/27 (топ-10)

Топ-15 стран в рейтинге УЕФА за сезон 2025/26

Пятилетний рейтинг УЕФА