Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Лига чемпионов
25 декабря 2025, 19:49 | Обновлено 25 декабря 2025, 20:39
2546
3

Сразу 3 польских клуба вышли в плей-офф ЛК – Ракув, Лех и Ягеллония

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Две страны, которые по итогам одного сезона будут иметь наивысший коэффициент УЕФА, получат дополнительные путевку в Лигу чемпионов 2026/27.

В основном этапе главного еврокубкового турнира, как и годом ранее, выступят 36 клубов. Две из них будут определены по рейтингу.

Каждая из двух стран с лучшим рейтингом по результатам сезона 2025/26 делегирует в Лигу чемпионов 2026/27 по одной дополнительной команде.

В односезонном рейтинге впереди:

  • Польша (13.625), Англия (13.486), Германия (12.285), Кипр (11.406), Италия (11.250), Испания (11.218), Франция (10.714), Португалия (10.600), Греция (9.500), Дания (9.500)

Лучшие две страны из этого списка получат дополнительную путевку в ЛЧ 2026/27.

Лидерство Польши связано с получением бонусов в Лиге конференций. Сразу 3 польских клуба вышли в плей-офф ЛК – Ракув, Лех и Ягеллония. И только варшавская Легия выбыла из турнира.

Украина в односезонном рейтинге УЕФА занимает 15-е место (6.812) среди 55 стран. Донецкий Шахтер вышел напрямую в 1/8 финала Лиги конференций, а киевское Динамо выбыло из турнира.

Коэффициент УЕФА для национальных ассоциаций рассчитывается на основе суммарного количества очков, набранных всеми клубами страны. За победу начисляется 2 очка, за ничью – 1, также учитываются бонусные баллы. Очки, полученные в квалификационных раундах, умножаются на коэффициент 0.5. Итоговая сумма делится на количество команд, представлявших страну в еврокубковом сезоне.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2026/27 (топ-10)

Топ-15 стран в рейтинге УЕФА за сезон 2025/26

Пятилетний рейтинг УЕФА

По теме:
«Своего рода сенсация». Легенда Динамо назвал победителя УПЛ 2025/26
ВИДЕО. Бондарь выступил с обращением к фанатам Шахтера
Известный тренер: «Этот трансфер – невосполнимая потеря для ЛНЗ»
Лига чемпионов Польша Ракув Ченстохова Лех Познань Ягеллония Белосток Легия Варшава Лига Европы Лига конференций Динамо Киев Шахтер Донецк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
vazazh
Потрібно дивитися на інше, бо це все на разі хенрня. Наприклад, Англія 9/9, Іспанія 8/8, отут і є лідери, інші також мають 7/7 і т.д. Тобто лідери на дві години - мають шанс під назвою "жопа"
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Uhryn
100%
Ответить
0
