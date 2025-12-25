Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Суркис выступил с обращением к болельщикам киевского Динамо
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 23:12 |
Суркис выступил с обращением к болельщикам киевского Динамо

Президент поздравил клуб с праздниками

Суркис выступил с обращением к болельщикам киевского Динамо
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил клуб с Рождеством и наступающим Новым годом.

«От имени футбольного клуба «Динамо» (Киев) и от себя лично искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым и наступающим Новым 2026 годом!

Уходящий год стал для Украины очередным годом сложных испытаний, напряженной борьбы и большой ответственности за будущее нашего государства. В чрезвычайно непростых условиях украинское общество сохранило единство, стойкость и веру, в значительной степени благодаря мужеству и самопожертвованию наших Защитников и Защитниц, которые ежедневно защищают украинскую землю.

Футбольный клуб «Динамо» Киев выражает искреннюю благодарность всем, кто в течение года присоединялся к поддержке Вооруженных Сил Украины и помощи гражданам, пострадавшим в результате войны. Со своей стороны клуб и в дальнейшем будет продолжать выполнять свою социальную и гражданскую миссию, оказывая поддержку военным и тем, кто из-за войны оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Рождество и Новый год – это традиционно время загадывать желания. Сегодня главным стремлением всего украинского народа остается скорейшее установление справедливого мира, возвращение наших воинов в родные дома и восстановление полноценной мирной жизни в Украине, жизни без горя и потерь.

Желаю всем крепкого здоровья, тепла в домах, единства в сердцах, исполнения мечтаний и скорейшего возвращения к спокойной, мирной жизни.

Спасибо нашим верным болельщикам за поддержку команды в течение всего года и до новых встреч на стадионах!

Со светлым Рождеством Христовым и счастливым Новым 2026 годом», – сказал Суркис.

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
