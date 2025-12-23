Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 07:00
2143
2

Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены

Оба стали православными христианами

23 декабря 2025, 07:00 |
2143
2 Comments
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
ФК Динамо. Братья Суркисы

Почетный член УЕФА и почетный президент ФФУ Григорий Суркис и его брат, президент «Динамо», Игорь Суркис приняли неожиданное решение – сменили религию.

По информации Игоря Бурбаса, братья приняли христианство и стали православными христианами. Ранее Игорь и Григорий Суркисы исповедовали иудаизм.

Ранее сообщалось, что бывший президент «Динамо» именно Григорий Суркис был сторонником того, чтобы поручить Игорю Костюку тренировать киевский гранд как минимум до завершения сезона.

Эксперт: «Клуб УПЛ просто обманул этого футболиста, а он приехал из Парижа»
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда могла бороться и с Динамо, и с Шахтером»
Усик и Магучих. SBC Ukraine Awards: все лауреаты премии 2025
Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас религия
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Денис Брегін
Дуже спортивна новина
Ответить
0
ViAn
Як бредятина)) Вони, Суркіси, завжди були християнами. Інша історія - патріархат і батюшка, який там у них в родині. Відповідно і Різдво вони святкуватимуть не 25. 
Ответить
-1
