Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Оба стали православными христианами
Почетный член УЕФА и почетный президент ФФУ Григорий Суркис и его брат, президент «Динамо», Игорь Суркис приняли неожиданное решение – сменили религию.
По информации Игоря Бурбаса, братья приняли христианство и стали православными христианами. Ранее Игорь и Григорий Суркисы исповедовали иудаизм.
Ранее сообщалось, что бывший президент «Динамо» именно Григорий Суркис был сторонником того, чтобы поручить Игорю Костюку тренировать киевский гранд как минимум до завершения сезона.
