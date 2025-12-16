Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо

Бывший президент клуба поддерживает кандидатуру Костюка

ФК Динамо. Григорий Суркис

Игорь Костюк недавно приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

Бывший президент «Динамо» Григорий Суркис считает, что Костюка не стоит снимать с должности зимой, а поручить ему тренировать киевский гранд как минимум до завершения сезона.

Костюк провел во главе первой команды четыре матча – поражение от «Полтавы» (1:2) и «Фиорентины» (1:2) и победы над «Кудровкой» (2:1) и «Вересом» (3:0).

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого не рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.

Перець
На даний момент це мабуть самий оптимальний варіант 
_ Moore
нічого дивного. Бабла нема
