Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Бывший президент клуба поддерживает кандидатуру Костюка
Игорь Костюк недавно приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».
Бывший президент «Динамо» Григорий Суркис считает, что Костюка не стоит снимать с должности зимой, а поручить ему тренировать киевский гранд как минимум до завершения сезона.
Костюк провел во главе первой команды четыре матча – поражение от «Полтавы» (1:2) и «Фиорентины» (1:2) и победы над «Кудровкой» (2:1) и «Вересом» (3:0).
Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого не рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.
