ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера продолжит карьеру в Фламенго

Бразильский защитник Витао перебрался из «Интернасьоналя» в «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между 25-лет ним футболистом и победителем Кубка Либертадорес рассчитано до зимы 2029 года.

В прошлом сезоне Витао провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.

Витао перешел в донецкий «Шахтер» в 2019 году, с начал полномасштабной войны отправился в аренду в Бразилию, в 2024 году полноценно покинул украинский гранд.

