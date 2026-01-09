ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера продолжит карьеру в Фламенго
Витао подписал контракт с «Фламенго»
Бразильский защитник Витао перебрался из «Интернасьоналя» в «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение между 25-лет ним футболистом и победителем Кубка Либертадорес рассчитано до зимы 2029 года.
В прошлом сезоне Витао провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.
Витао перешел в донецкий «Шахтер» в 2019 году, с начал полномасштабной войны отправился в аренду в Бразилию, в 2024 году полноценно покинул украинский гранд.
Ранее Майкон рассказал о трансфере из «Шахтера».
