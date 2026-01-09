Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера продолжит карьеру в Фламенго
Бразилия
09 января 2026, 20:19 | Обновлено 09 января 2026, 20:23
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера продолжит карьеру в Фламенго

Витао подписал контракт с «Фламенго»

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера продолжит карьеру в Фламенго
ФК Фламенго. Вітао

Бразильский защитник Витао перебрался из «Интернасьоналя» в «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между 25-лет ним футболистом и победителем Кубка Либертадорес рассчитано до зимы 2029 года.

В прошлом сезоне Витао провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.

Витао перешел в донецкий «Шахтер» в 2019 году, с начал полномасштабной войны отправился в аренду в Бразилию, в 2024 году полноценно покинул украинский гранд.

Ранее Майкон рассказал о трансфере из «Шахтера».

трансферы Фламенго Шахтер Донецк Интернасьонал Витао чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
