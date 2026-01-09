Забарный остается в топе. Борнмут провернул рекордный трансфер

Клуб АПЛ Борнмут проводит два крайне выгодных для себя трансферных окна. За минувшее лето и за девять дней января руководство заработало на продаже игроков 266 миллионов фунтов.

Правда, Борнмут за это время потерял большинство своих лидеров – Илью Забарного, Дина Хейсена, Милоша Керкеза, Данго Уаттара и теперь Семеньо в Манчестер Сити.

По информации Sky Sports, самым выгодным, кроме трансфера Семеньо за 65 миллионов фунтов, остается продажа украинца Забарного в ПСЖ – этот переход принес 57 миллионов фунтов – и Доминика Соланке в Тоттенхэм – 58 миллионов фунтов.

В чемпионате Англии Борнмут идет 15-м, однако успел оторваться от зоны вылета на 12 очков.