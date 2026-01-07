ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником

Киевское Динамо официально объявило о продлении контракта с украинским защитником Денисом Поповым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Попов продлил контракт с «бело-синими» на пять лет. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

Футбольный клуб «Динамо» поздравляет Дениса Попова с новым контрактом. Верим, что наш центральный защитник продолжит играть на высоком уровне и выиграет с командой немало трофеев и титулов», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.