Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 18:27 | Обновлено 07 января 2026, 18:36
2494
16

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником

Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом

07 января 2026, 18:27 | Обновлено 07 января 2026, 18:36
2494
16 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Киевское Динамо официально объявило о продлении контракта с украинским защитником Денисом Поповым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Попов продлил контракт с «бело-синими» на пять лет. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

Футбольный клуб «Динамо» поздравляет Дениса Попова с новым контрактом. Верим, что наш центральный защитник продолжит играть на высоком уровне и выиграет с командой немало трофеев и титулов», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
ОФИЦИАЛЬНО. Минус шесть. Клуб УПЛ устроил масштабную кадровую чистку
Карпаты готовы массово забирать игроков Руха. Но есть конкуренция
Денис Попов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»
Футбол | 07 января 2026, 13:39 7
Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»
Воспитанник Шахтера: «Не могу сказать, что Зинченко как-то меня поразил»

Александр Демченко вспомнил период карьеры в Шахтере

Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Футбол | 06 января 2026, 20:54 6
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии

Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Бокс | 07.01.2026, 06:22
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Парма – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 07.01.2026, 18:55
Парма – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
все без змін
гарних гравців не купують
тільки своя школа...
вже 20 років такої школи бачим
з кожним роком все краще та краще..
Все безнадійно для ДК.
ЛЕ все показало. Усі ще раз побачили рівень школи ДК.
Залишилось радіти коли обіграють ФК Полтава.
Ой, блин, так і їм програли.
the show must go on
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Lesovij7
5 лет? Он с каждым годом все хуже, а теперь новый контракт подпишет и вообще и поймет что времени беззаботно можно 5 лет играть. Единственное что он умеет это играть грубо, нормального отбора от него не дождешься. Сирота и тот лучше был
Ответить
+1
080808
Все ясно, наступні 5 років, як, в принципі, і останні років 20, Динамо ні на що не розраховує.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Fedor
Кому не пох на игроков четвертой команды лиги? Зачем это висит в топе?
Ответить
0
С Пп
Попов есть и есть. Нормальный защитник. Пойдет. Это принимаем как данность. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Неожидал, думал что уйдет. Неоднозначно. Может Костюк его раскроет
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Bulba_sumkin
Дуже добре)
Ответить
0
Main
Пародист пригодится еще 
Ответить
-1
Популярные новости
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 2
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем