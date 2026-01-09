Источник: клуб УПЛ получил бан от УАФ
Кудровке запрещено регистрировать новых футболистов
«Кудрівка» получила бан от Украинской ассоциации футбола, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Новичку Украинской Премьер-лиги запрещено регистрировать новичков. По информации источника, вероятно, это связано с задолженностями клуба перед УАФ за услуги арбитража.
Отмечается, что подобные проблемы есть еще у нескольких клубов высшего дивизиона Украины.
Бан должен быть снят сразу после погашения задолженности.
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 «Кудровка» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в чемпионате Украины.
