Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: клуб УПЛ получил бан от УАФ
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 19:43 |
Источник: клуб УПЛ получил бан от УАФ

Кудровке запрещено регистрировать новых футболистов

ФК Кудровка

«Кудрівка» получила бан от Украинской ассоциации футбола, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Новичку Украинской Премьер-лиги запрещено регистрировать новичков. По информации источника, вероятно, это связано с задолженностями клуба перед УАФ за услуги арбитража.

Отмечается, что подобные проблемы есть еще у нескольких клубов высшего дивизиона Украины.

Бан должен быть снят сразу после погашения задолженности.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 «Кудровка» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в чемпионате Украины.

Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола трансферный бан Игорь Бурбас
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
KarpatFan
В УАФ пі.....и що душать маленькі клуби🖕🖕
