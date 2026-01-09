У Довбика серьезные проблемы: трансфер украинца может не состояться

Стали известны подробности по травме украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика.

Как сообщает Маттео Моретто, 28-летний футболист вылетел из-за травмы не на две недели, как сообщалось ранее, а на два месяца. Из-за этого на его потенциальном зимнем трансфере фактически поставлен крест, несмотря на то, что агенты игрока предлагали своего клиента различным клубам.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбику интересуется клуб из АПЛ.