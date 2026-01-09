Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Довбика серьезные проблемы: трансфер украинца может не состояться
Италия
09 января 2026, 19:34 | Обновлено 09 января 2026, 19:37
2

У Довбика серьезные проблемы: трансфер украинца может не состояться

Из-за повреждения украинец пропустит еще два месяца

У Довбика серьезные проблемы: трансфер украинца может не состояться
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Стали известны подробности по травме украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика.

Как сообщает Маттео Моретто, 28-летний футболист вылетел из-за травмы не на две недели, как сообщалось ранее, а на два месяца. Из-за этого на его потенциальном зимнем трансфере фактически поставлен крест, несмотря на то, что агенты игрока предлагали своего клиента различным клубам.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбику интересуется клуб из АПЛ.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера продолжит карьеру в Фламенго
Жирона близка к подписанию капитана гранда. Переговоры продвигаются
ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал контракт с экс‑игроком Металлиста
Mark4854590
Ну не відбудеться трансфер, то і що. ЗП в Ромі все одно отримиуватиме
Ответить
+1
Перець
Та і пох
Ответить
0
