Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  На Довбика появился новый претендент в АПЛ. Это участник еврокубков
Италия
09 января 2026, 11:26 | Обновлено 09 января 2026, 11:36
На Довбика появился новый претендент в АПЛ. Это участник еврокубков

Украинский нападающий привлекает внимание «Ноттингем Форест»

На Довбика появился новый претендент в АПЛ. Это участник еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик попал в шорт-лист «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Дэвид Орнштейн.

По информации источника, клуб Английской Премьер-лиги интересуется четырьмя нападающими: Мехди Тареми из «Олимпиакоса», Юссеф Эн-Несири из «Фенербахче», Йорген Странд Ларсен из «Вулверхэмптона» и Артем Довбик из «Ромы».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в20 миллионов евро.

«Ноттингем Форест» принимает участие в розыгрыше Лиги Европы сезона 2025/26.

Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших клубов Европы получил предложение купить Довбика.

Артем Довбик Ноттингем Форест Лига Европы Рома Рим трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Мехди Тареми Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Йорген Странд Ларсен Вулверхэмптон чемпионат Турции по футболу Фенербахче Юссеф Эн-Несири
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
