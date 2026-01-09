На Довбика появился новый претендент в АПЛ. Это участник еврокубков

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик попал в шорт-лист «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Дэвид Орнштейн.

По информации источника, клуб Английской Премьер-лиги интересуется четырьмя нападающими: Мехди Тареми из «Олимпиакоса», Юссеф Эн-Несири из «Фенербахче», Йорген Странд Ларсен из «Вулверхэмптона» и Артем Довбик из «Ромы».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в20 миллионов евро.

«Ноттингем Форест» принимает участие в розыгрыше Лиги Европы сезона 2025/26.

Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших клубов Европы получил предложение купить Довбика.

