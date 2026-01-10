Тренер Динамо: «Они делают жизнь просто невыносимой»
Кендзерек – о жизни в Киеве во время войны
Тренер киевского «Динамо» Мацей Кендзерек поделился откровенными мыслями о жизни в Украине во время войны. Польский специалист, присоединившийся к штабу киевлян в конце лета, признался, что процесс адаптации к постоянной опасности был сложным как морально, так и физически.
«Первую ночь в Киеве ты вообще не спишь – стоишь у окна и смотришь. Вторую ночь уже ложишься, но постоянно прислушиваешься. С каждой следующей становится немного легче.
Когда звучит сирена, нужно спускаться в укрытие, россияне знают, как сделать жизнь обычных людей невыносимой. Их цель – не только убивать, но и морально изматывать, доводить до отчаяния», – цитирует Кендзерек.
