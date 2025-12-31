Иностранный тренер отказался от сборной и приехал работать в Динамо

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Мацей Кендзерек подробно объяснил, почему принял предложение украинского клуба даже несмотря на войну. Польский специалист подчеркнул, что работа в Киеве стала для него реализацией давней мечты.

«Я всегда мечтал работать за границей, в большом клубе. В этой части Европы «Динамо» — одна из трех или четырех крупнейших команд.

Перспектива выступлений в Лиге чемпионов была огромной приманкой. Жаль, что мы не прошли квалификацию, но сам уровень клуба имеет большое значение.

Я уже был одной ногой в сборной Польши U-21. Также со мной контактировал клуб первого дивизиона, который предлагал должность главного тренера.

Мне позвонили из «Динамо», и я понял, что это шанс, который нельзя упускать. Хотя я и не планировал дальше работать ассистентом, здесь у меня много ответственности — стандарты, индивидуальные тренировки, работа с командой. Это моя страсть, и я действительно люблю эту работу», — сказал Кендзерек.