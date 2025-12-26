Тренер Динамо: «Туда попала ракета. Все, ее просто нет»
Мацей Кендзерек – о войне в Украине
Помощник главного тренера «Динамо» польский специалист Мацей Кендзерек поделился своими впечатлениями от реалий войны в Украине, подчеркнув цинизм российской пропаганды.
«Российская пропаганда утверждает, что они атакуют стратегические цели, но на самом деле ударам подвергаются мирные жители и обычные многоквартирные дома. Однажды мы проезжали мимо жилого дома, в который ракета попала двумя днями ранее.
Это было ужасное зрелище. Снаружи люди пытаются жить нормальной жизнью, но в доме просто нет одной стены», — сказал Кендзерек.
