Тренер Динамо: «Туда попала ракета. Все, ее просто нет»

Помощник главного тренера «Динамо» польский специалист Мацей Кендзерек поделился своими впечатлениями от реалий войны в Украине, подчеркнув цинизм российской пропаганды.

«Российская пропаганда утверждает, что они атакуют стратегические цели, но на самом деле ударам подвергаются мирные жители и обычные многоквартирные дома. Однажды мы проезжали мимо жилого дома, в который ракета попала двумя днями ранее.

Это было ужасное зрелище. Снаружи люди пытаются жить нормальной жизнью, но в доме просто нет одной стены», — сказал Кендзерек.