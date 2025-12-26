Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Тренер Динамо: «Туда попала ракета. Все, ее просто нет»
Чемпионат Украины
26 декабря 2025, 23:42
0

Тренер Динамо: «Туда попала ракета. Все, ее просто нет»

Мацей Кендзерек – о войне в Украине

Тренер Динамо: «Туда попала ракета. Все, ее просто нет»
ФК Динамо. Мацей Кендзерек

Помощник главного тренера «Динамо» польский специалист Мацей Кендзерек поделился своими впечатлениями от реалий войны в Украине, подчеркнув цинизм российской пропаганды.

«Российская пропаганда утверждает, что они атакуют стратегические цели, но на самом деле ударам подвергаются мирные жители и обычные многоквартирные дома. Однажды мы проезжали мимо жилого дома, в который ракета попала двумя днями ранее.

Это было ужасное зрелище. Снаружи люди пытаются жить нормальной жизнью, но в доме просто нет одной стены», — сказал Кендзерек.

Мацей Кендзерек Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Przeglad Sportowy
