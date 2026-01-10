ФОТО. Легенда Динамо Киев – без отопления. После обстрела рф

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Шовковский опубликовал эмоциональную сторис в Instagram на фоне очередного ракетно-дронового обстрела со стороны рф.

На снимке – домашний кот, укутанный в плед и пытающийся согреться в квартире. Кадр Шовковский сопроводил короткой, но красноречивой подписью: «Когда нет отопления, кто-то греется под пледом…». В публикации он также отметил свою супругу – Марину Кутепову.

Эта сторис стала символичной реакцией на сложную ситуацию в столице: после очередной атаки часть жителей Киева остается без отопления, а электричество подается лишь на несколько часов в сутки.

Лаконичный и теплый кадр быстро нашёл отклик у подписчиков, напомнив о суровых реалиях зимы и о том, что даже в холоде и темноте украинцы находят тепло – в доме, близких и простых моментах уюта.