Прославленный клуб АПЛ готовит январский трансфер вратаря сборной Украины

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании вратаря сборной Украины и рассматривает его как долгосрочную замену Гульельмо Викарио.

Отмечается, что «шпоры» активно изучают рынок и считают Лунина одним из приоритетных вариантов. Окружение украинца также не исключает возможность ухода из «Реала», ведь голкипер стремится к стабильной игровой практике. В то же время на Лунина претендуют и другие клубы АПЛ.

Ожидается, что «шпоры» попытаются подписать Лунина уже в январе.