Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прославленный клуб АПЛ готовит январский трансфер вратаря сборной Украины
Англия
Прославленный клуб АПЛ готовит январский трансфер вратаря сборной Украины

«Тоттенхэм» в этом месяце может подписать Лунина

10 января 2026, 04:22
239
0
Прославленный клуб АПЛ готовит январский трансфер вратаря сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании вратаря сборной Украины и рассматривает его как долгосрочную замену Гульельмо Викарио.

Отмечается, что «шпоры» активно изучают рынок и считают Лунина одним из приоритетных вариантов. Окружение украинца также не исключает возможность ухода из «Реала», ведь голкипер стремится к стабильной игровой практике. В то же время на Лунина претендуют и другие клубы АПЛ.

Ожидается, что «шпоры» попытаются подписать Лунина уже в январе.

Дмитрий Олийченко Источник: Экрем Конур
