Прославленный клуб АПЛ готовит январский трансфер вратаря сборной Украины
«Тоттенхэм» в этом месяце может подписать Лунина
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает инсайдер Экрем Конур, лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании вратаря сборной Украины и рассматривает его как долгосрочную замену Гульельмо Викарио.
Отмечается, что «шпоры» активно изучают рынок и считают Лунина одним из приоритетных вариантов. Окружение украинца также не исключает возможность ухода из «Реала», ведь голкипер стремится к стабильной игровой практике. В то же время на Лунина претендуют и другие клубы АПЛ.
Ожидается, что «шпоры» попытаются подписать Лунина уже в январе.
