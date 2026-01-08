Шахтер установил серьезную цену на лидера. В Фламенго приняли решение

Донецкий «Шахтер» не намерен отпускать бразильского нападающего Кауана Элиаса дешевле, чем за 35 миллионов евро. Об этом сообщает Бруно Андраде.

По информации источника, 19-летним игроком интересовался «Фламенго». Из-за такого серьезного ценника бразильский клуб отказался от подписания бомбардира украинского клуба.

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Шахтер» собирается усилиться украинским защитником.