Шахтер установил серьезную цену на лидера. В Фламенго приняли решение
Донецкий клуб оценивает Кауана Элиаса в 35 миллионов евро
Донецкий «Шахтер» не намерен отпускать бразильского нападающего Кауана Элиаса дешевле, чем за 35 миллионов евро. Об этом сообщает Бруно Андраде.
По информации источника, 19-летним игроком интересовался «Фламенго». Из-за такого серьезного ценника бразильский клуб отказался от подписания бомбардира украинского клуба.
В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что у «Шахтер» собирается усилиться украинским защитником.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий Диденко и одесский «Черноморец» договорились о прекращении сотрудничества
Марта переиграла Аманду в двух сетах в третьем раунде австралийского пятисотника