  4. Шахтер установил серьезную цену на лидера. В Фламенго приняли решение
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 18:14 | Обновлено 08 января 2026, 18:15
Шахтер установил серьезную цену на лидера. В Фламенго приняли решение

Донецкий клуб оценивает Кауана Элиаса в 35 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Донецкий «Шахтер» не намерен отпускать бразильского нападающего Кауана Элиаса дешевле, чем за 35 миллионов евро. Об этом сообщает Бруно Андраде.

По информации источника, 19-летним игроком интересовался «Фламенго». Из-за такого серьезного ценника бразильский клуб отказался от подписания бомбардира украинского клуба.

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Шахтер» собирается усилиться украинским защитником.

По теме:
Талант Ман Сити продолжит карьеру в третьем дивизионе. Романо подтвердил
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио приобрел бомбардира из чемпионата Австрии
Украинский легионер: «Меня не заявили в Шахтере. Постоянно переводили тему»
трансферы Фламенго чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк трансферы УПЛ Кауан Элиас
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
