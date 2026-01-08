«Он наш лучший игрок в этом сезоне». Реакция фанов на гол Ярмолюка

В поединке 21-го тура АПЛ «Брентфорд» со счетом 3:0 обыграл «Сандерленд». Один из голов составе победителей забил украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Этот гол стал для Ярмолюка первым в АПЛ. Для этого Егору понадобилось 79 матчей. Болельщики «Брентфорда» были рады успеху молодого футболиста.

griffinparkheritage: Отличный способ реабилитироваться после двух неудачных выступлений. Ярмо – один из самых недооцененных игроков Премьер-лиги.

tre__sto: Этот парень – полузащитник высочайшего класса.

liam.lane1: Егор – не просто блестящий молодой футболист, но и самый приятный, скромный и трудолюбивый юноша, которого только можно пожелать видеть в своем футбольном клубе. Он заслуживает всего, что его ждет, и вы могли видеть, как много этот гол означал для него и его товарищей по команде. Все болели за него, и он выглядел невероятно счастливым.

marthamaybe145: Заслуженно. Очень радуюсь за тебя, Егор!!!

mehmet_cagri_elibol: Какой отличный способ завершить невероятное выступление! Мы гордимся тобой, Егор!

henriksunivers: Это фантастика!

sonnylloyd: Все игроки были так рады за него, это здорово!

alexburton91: На данный момент он наш лучший игрок в этом сезоне.

bowleyhenry: Так долго ждал этого, и он действительно этого заслуживает. Замечательный игрок действительно приятный молодой человек. Первый из многих.