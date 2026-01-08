Атлетико Мадрид

8 января на Король Абдалла Спортс Сити (Джидда) пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором Атлетико встретится с Реал Мадрид.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда ставит рекорды - никто так долго не удерживает на одной должности главного тренера. При этом скорее нужно говорить о стабильности, чем о громких успехах - достаточно давно не получается взять новый титул. Более того, в 2023/2024 даже Жироне уступили третье место. Но потом вышло, на фоне громадных расходов, только вернуться в топ-3 в Примере - но и там Реалу с Барселоной уступили, и в других турнирах им проиграли.

Сейчас был довольно слабый старт, в том числе и в Лиге чемпионов. Но потом, казалось, получилось набрать хорошие обороты - был момент, когда, при победе над Барселоной, даже возглавили бы таблицу. Но и в Каталонии уступили, и сразу после этого проиграли нестабильному Атлетику. Потом было четыре победы кряду в различных турнирах, но январь начали только с ничьей против Реал Сосьедад.

Реал Мадрид

Клуб возвращался на пик при Анчелотти - даже требл брал. Но в прошлом сезоне, даже после пополнения состава такой звездой, как Мбаппе, после Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка ничего не выиграли - везде уступили Барселоне на внутренней турнире, а в Лиге чемпионов был вылет от Арсенала.

В итоге еще в конце весны испанцы, под благовидным предлогом расставшись с Карло, вернули в Мадрид Хаби Алонсо, но уже в качестве главного тренера. Результаты, впрочем, довольно противоречивые, от вылета от ПСЖ на летнем клубном чемпионате мира и до упущенного лидерства в Примере - Барселоне там уступают в четыре очка. Хотя в прошлом туре была победа 5:1 над крепким Бетисом.

Статистика личных встреч

В одиннадцати последних очных поединках Реал выиграл только однажды. И в обоих крайних дерби победы доставались Атлетико.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары примерно равными. Тут ограничимся ставкой на нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).