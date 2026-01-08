Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Реал Мадрид – 1:2. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Суперкубок Испании
Атлетико Мадрид
08.01.2026 21:00 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
Испания
08 января 2026, 23:39 | Обновлено 08 января 2026, 23:40
Атлетико – Реал Мадрид – 1:2. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Суперкубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 21:00 прошел матч 1/2 финала Суперкубка Испании.

Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид встречались в саудовском городе Джидда.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он остался в резерве галактикос.

Реал провел быстрый гол. Федерико Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте (1:0).

Во втором тайме команды обменялись голами в интервале трех минут. Родриго удвоил преимущество галактикоса (55 мин), на что быстро ответил Александр Серлот (58 мин). Реал выиграл матч со счетом 2:1.

В финале Суперкубка 11 января в Джидде сыграют Барселона и Реал Мадрид. Это будет Эль-Классико!

Суперкубок Испании. Полуфинал

8 января 2026 года. Джидда (Саудовская Аравия)

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2

Гол: Серлот, 58 – Вальверде, 2, Родриго, 55

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Федерико Вальверде, 2 мин

ГОЛ! 0:2. Родриго, 55 мин

ГОЛ! 1:2. Александер Серлот, 58 мин.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Джулиано Симеоне.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид), асcист Федерико Вальверде.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Федерико Вальверде Атлетико - Реал Мадрид Александер Серлот Родриго Гоес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
