8 января в 21:00 прошел матч 1/2 финала Суперкубка Испании.

Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид встречались в саудовском городе Джидда.

За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он остался в резерве галактикос.

Реал провел быстрый гол. Федерико Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте (1:0).

Во втором тайме команды обменялись голами в интервале трех минут. Родриго удвоил преимущество галактикоса (55 мин), на что быстро ответил Александр Серлот (58 мин). Реал выиграл матч со счетом 2:1.

В финале Суперкубка 11 января в Джидде сыграют Барселона и Реал Мадрид. Это будет Эль-Классико!

Суперкубок Испании. Полуфинал

8 января 2026 года. Джидда (Саудовская Аравия)

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2

Гол: Серлот, 58 – Вальверде, 2, Родриго, 55

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Федерико Вальверде, 2 мин

ГОЛ! 0:2. Родриго, 55 мин

ГОЛ! 1:2. Александер Серлот, 58 мин.