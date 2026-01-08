Атлетико – Реал Мадрид – 1:2. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Суперкубка Испании
8 января в 21:00 прошел матч 1/2 финала Суперкубка Испании.
Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид встречались в саудовском городе Джидда.
За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он остался в резерве галактикос.
Реал провел быстрый гол. Федерико Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте (1:0).
Во втором тайме команды обменялись голами в интервале трех минут. Родриго удвоил преимущество галактикоса (55 мин), на что быстро ответил Александр Серлот (58 мин). Реал выиграл матч со счетом 2:1.
В финале Суперкубка 11 января в Джидде сыграют Барселона и Реал Мадрид. Это будет Эль-Классико!
Суперкубок Испании. Полуфинал
8 января 2026 года. Джидда (Саудовская Аравия)
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2
Гол: Серлот, 58 – Вальверде, 2, Родриго, 55
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Федерико Вальверде, 2 мин
ГОЛ! 0:2. Родриго, 55 мин
ГОЛ! 1:2. Александер Серлот, 58 мин.
События матча
