Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 января 2026, 21:07 | Обновлено 08 января 2026, 21:33
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте

Галактикос озадачили Атлетико в дебюте матча 1/2 финала Суперкубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид играют в саудовском городе Джидда.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он заявлен в резерве.

Реал провел быстрый гол. Федерико Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте (1:0)

ГОЛ! 0:1. Федерико Вальверде, 2 мин

Аль-Наср с голом Роналду проиграл второй матч подряд. Аль-Хиляль оторвался
Атлетико – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Коке стал рекордсменом по количеству сыгранных мадридских дерби
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Федерико Вальверде
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
