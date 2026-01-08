Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Атлетико и Реал обменялись голами. На удар Родриго ответил Серлот
Испания
08 января 2026, 22:23 | Обновлено 08 января 2026, 22:29
62
0

ВИДЕО. Атлетико и Реал обменялись голами. На удар Родриго ответил Серлот

Мадридские команды играют полуфинал Суперкубка в саудовском городе Джидда

08 января 2026, 22:23 | Обновлено 08 января 2026, 22:29
62
0
ВИДЕО. Атлетико и Реал обменялись голами. На удар Родриго ответил Серлот
Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид играют в саудовском городе Джидда.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он заявлен в резерве.

Во втором тайме Атлетико и Реал обменялись голами в интервале трех минут.

Родриго удвоил перевес галактикос (55 мин), на что быстро ответил Александр Серлот (58 мин).

В середине второго тайма Реал впереди со счетом 2:1.

ГОЛ! 0:2. Родриго, 55 мин

ГОЛ! 1:2. Александер Серлот, 58 мин.

По теме:
Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Суперкубка Испании
Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2. Роналду забил 958-й мяч. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Аль-Хиляль отгрузил 3 мяча соперникам и упрочил лидерство
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Атлетико - Реал Мадрид Александер Серлот Родриго Гоес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
Футбол | 07 января 2026, 22:20 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника

Ноа Адекоя подписал контракт с красными

Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
Футбол | 08 января 2026, 17:49 18
Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»

Защитник киевского клуба – о продлении контракта, сборах, разговорах с Костюком и Суркисом

ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
Футбол | 08.01.2026, 21:07
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Футбол | 08.01.2026, 09:02
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 24
Футбол
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем