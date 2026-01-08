ВИДЕО. Атлетико и Реал обменялись голами. На удар Родриго ответил Серлот

8 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид играют в саудовском городе Джидда.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он заявлен в резерве.

Во втором тайме Атлетико и Реал обменялись голами в интервале трех минут.

Родриго удвоил перевес галактикос (55 мин), на что быстро ответил Александр Серлот (58 мин).

В середине второго тайма Реал впереди со счетом 2:1.

ГОЛ! 0:2. Родриго, 55 мин

ГОЛ! 1:2. Александер Серлот, 58 мин.