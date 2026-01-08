ВИДЕО. Атлетико и Реал обменялись голами. На удар Родриго ответил Серлот
Мадридские команды играют полуфинал Суперкубка в саудовском городе Джидда
8 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид играют в саудовском городе Джидда.
За мадридский Реал выступает украинский вратарь Андрей Лунин, он заявлен в резерве.
Во втором тайме Атлетико и Реал обменялись голами в интервале трех минут.
Родриго удвоил перевес галактикос (55 мин), на что быстро ответил Александр Серлот (58 мин).
В середине второго тайма Реал впереди со счетом 2:1.
ГОЛ! 0:2. Родриго, 55 мин
ГОЛ! 1:2. Александер Серлот, 58 мин.
