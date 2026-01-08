Сыграет ли Забарный? Луис Энрике и Де Дзерби назвали составы ПСЖ и Марселя

8 января в 20:00 в Кувейте пройдет матч за Суперкубок Франции.

Команды ПСЖ и Марсель встретятся на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.

В матче за трофей играют чемпион Лиги 1 и победитель Кубка Франции (ПСЖ) и вице-чемпион Франции (Марсель).

Луис Энрике и Роберто Де Дзерби, экс-коуч Шахтера, назвали составы ПСЖ и Марселя на игру.

Украинский центрбек Илья Забарный заявлен в резервном составе ПСЖ.

Стартовые составы ПСЖ и Марселя на матч за Суперкубок Франции

ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Дембеле, Дуэ, Кварацхелия.

Марсель: Рульи, Павар, Балерди, Медина, Веа, Кондогбия, Хойбьерг, Эмерсон, Гринвуд, Игор Пайшао, Гуири.

Инфографика