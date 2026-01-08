Сыграет ли Забарный? Луис Энрике и Де Дзерби назвали составы ПСЖ и Марселя
8 января в 20:00 в Кувейте состоится матч за Суперкубок Франции
8 января в 20:00 в Кувейте пройдет матч за Суперкубок Франции.
Команды ПСЖ и Марсель встретятся на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В матче за трофей играют чемпион Лиги 1 и победитель Кубка Франции (ПСЖ) и вице-чемпион Франции (Марсель).
Луис Энрике и Роберто Де Дзерби, экс-коуч Шахтера, назвали составы ПСЖ и Марселя на игру.
Украинский центрбек Илья Забарный заявлен в резервном составе ПСЖ.
Стартовые составы ПСЖ и Марселя на матч за Суперкубок Франции
ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Дембеле, Дуэ, Кварацхелия.
Марсель: Рульи, Павар, Балерди, Медина, Веа, Кондогбия, Хойбьерг, Эмерсон, Гринвуд, Игор Пайшао, Гуири.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Петар Ратков подписал контракт с «орлами»
Глейкер Мендоса сфотографировался в форме Ботафого