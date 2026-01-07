Франция07 января 2026, 14:03 | Обновлено 07 января 2026, 14:21
ПСЖ – Марсель. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 8 января в 20:00 видеотрансляцию матча за Суперкубок Франции
8 января в 20:00 в Кувейте проходит матч 1/2 финала Суперкубка Франции.
Команды ПСЖ и Марсель играют на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В матче за трофей встречаются чемпион Лиги 1 и победитель Кубка Франции (ПСЖ) и вице-чемпион Франции (Марсель).
За ПСЖ выступает украинский центрбек Илья Забарный.
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
