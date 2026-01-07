Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ – Марсель. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн LIVE
Суперкубок Франции
ПСЖ
08.01.2026 20:00 - : -
Марсель
Франция
07 января 2026, 14:03 | Обновлено 07 января 2026, 14:21
ПСЖ – Марсель. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 января в 20:00 видеотрансляцию матча за Суперкубок Франции

ПСЖ – Марсель. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

8 января в 20:00 в Кувейте проходит матч 1/2 финала Суперкубка Франции.

Команды ПСЖ и Марсель играют на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче за трофей встречаются чемпион Лиги 1 и победитель Кубка Франции (ПСЖ) и вице-чемпион Франции (Марсель).

За ПСЖ выступает украинский центрбек Илья Забарный.

ПСЖ – Марсель. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
ПСЖ - Марсель ПСЖ Марсель Суперкубок Франции по футболу смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
