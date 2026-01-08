ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
Дилетта Леотта порадовала новым контентом
Итальянская телеведущая Дилетта Леотта опубликовала в Instagram серию свежих снимков с зимнего отдыха в Доломитах.
На фото рядом с ней – ее муж, вратарь «Шальке» Лорис Кариус.
Кадры с горнолыжных трасс и спа-зоны быстро набрали популярность в соцсетях, вызвав активную реакцию подписчиков. Пара позирует на фоне заснеженных гор, демонстрируя спокойную и семейную атмосферу отпуска.
Леотта и Кариус ожидают второго ребенка, что придало публикации особый эмоциональный оттенок. Фанаты активно поздравляют супругов и желают им скорого пополнения в семье.
