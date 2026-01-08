Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
08 января 2026, 19:42
ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту

Дилетта Леотта порадовала новым контентом

ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
Instagram. Дилетта Леотта

Итальянская телеведущая Дилетта Леотта опубликовала в Instagram серию свежих снимков с зимнего отдыха в Доломитах.

На фото рядом с ней – ее муж, вратарь «Шальке» Лорис Кариус.

Кадры с горнолыжных трасс и спа-зоны быстро набрали популярность в соцсетях, вызвав активную реакцию подписчиков. Пара позирует на фоне заснеженных гор, демонстрируя спокойную и семейную атмосферу отпуска.

Леотта и Кариус ожидают второго ребенка, что придало публикации особый эмоциональный оттенок. Фанаты активно поздравляют супругов и желают им скорого пополнения в семье.

movkli
нажаль, Максе,  не знає, як виглядають роздягнені жінки, но ще все попереду))) встигне, якщо з Інстаграму вилізе вчасно))))
