Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии

6 декабря состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и римской «Ромы».

Гости добыли победу со счетом 0:2.

Подопечные Гасперини сумели одолеть своего оппонента благодаря голам Эвана Фергюсона и Артема Довбика. Украинец забил через11 минут после выхода на поле со скамьи запасных, но в конце матч получил повреждение и был замене.

С 36 баллами «Рома» вернулась в топ-4, сместив на пятую позицию «Комо». «Лечче» с 17 баллами остается 16-м.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Лечче – Рома – 0:2

Голы: Фергюсон, 19, Довбик, 71

