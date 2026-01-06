Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Лечче
06.01.2026 19:00 – FT 0 : 2
Рома
Италия
5

Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии

Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»

5 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 декабря состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и римской «Ромы».

Гости добыли победу со счетом 0:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Подопечные Гасперини сумели одолеть своего оппонента благодаря голам Эвана Фергюсона и Артема Довбика. Украинец забил через11 минут после выхода на поле со скамьи запасных, но в конце матч получил повреждение и был замене.

С 36 баллами «Рома» вернулась в топ-4, сместив на пятую позицию «Комо». «Лечче» с 17 баллами остается 16-м.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Лечче – Рома – 0:2

Голы: Фергюсон, 19, Довбик, 71

Видео голов и обзор матча:

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Вітання Артему з голом і скорішого одужання!
+2
OKs100
Гол в его фирменном стиле мастера, немногие умеют так забивать.
+1
Andromed
не хотілось щоб його щось хронічне турбувало як наприклад Циганкова і Зінченка
0
Александр Поляк
Всі Команди при Гасперіні,гарно,стабільно грають з середняками,з топами гра інша 
0
Harun Bakircioğlu
Просто шел и попросил замену. Выглядело не очень, обычно такое надолго
0
