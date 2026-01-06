Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»
6 декабря состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и римской «Ромы».
Гости добыли победу со счетом 0:2.
Подопечные Гасперини сумели одолеть своего оппонента благодаря голам Эвана Фергюсона и Артема Довбика. Украинец забил через11 минут после выхода на поле со скамьи запасных, но в конце матч получил повреждение и был замене.
С 36 баллами «Рома» вернулась в топ-4, сместив на пятую позицию «Комо». «Лечче» с 17 баллами остается 16-м.
Чемпионат Италии. 19-й тур
Лечче – Рома – 0:2
Голы: Фергюсон, 19, Довбик, 71
Видео голов и обзор матча:
Фото матча:
