Лечче – Рома – 0:2. Довбик забил и травмировался. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 6 января, проходил матч 19-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Ромой».

Поединок принимал стадион «Виа дель Маре» в Лечче. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Волки» добыли уверенную победу со счетом 2:0 и заняли четвертую позицию турнирной таблицы чемпионата Италии.

Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч со скамьи запасных, вышел на поле на 60-й минуте. Через 11 минут после появления украинец забил, а в концовке встречи был заменен из-за травмы.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Лечче – Рома – 0:2

Голы: Фергюсон, 19, Довбик, 71