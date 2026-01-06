Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лечче – Рома – 0:2. Довбик забил и травмировался. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Лечче
06.01.2026 19:00 – FT 0 : 2
Рома
Италия
06 января 2026, 21:08 | Обновлено 06 января 2026, 22:01
Лечче – Рома – 0:2. Довбик забил и травмировался. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии

Лечче – Рома – 0:2. Довбик забил и травмировался. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

Во вторник, 6 января, проходил матч 19-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Ромой».

Поединок принимал стадион «Виа дель Маре» в Лечче. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Волки» добыли уверенную победу со счетом 2:0 и заняли четвертую позицию турнирной таблицы чемпионата Италии.

Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч со скамьи запасных, вышел на поле на 60-й минуте. Через 11 минут после появления украинец забил, а в концовке встречи был заменен из-за травмы.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Лечче – Рома – 0:2

Голы: Фергюсон, 19, Довбик, 71

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Рома), асcист Пауло Дибала.
ВИДЕО. Вышел, забил и ушел. Довбик получил травму в матче Ромы против Лечче
Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.) Как забили в конце овертайма. Видео гола
Довбик забил 15-й гол в 45-м матче Серии А
