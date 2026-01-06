Лечче – Рома – 0:2. Довбик забил и травмировался. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии
Во вторник, 6 января, проходил матч 19-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Ромой».
Поединок принимал стадион «Виа дель Маре» в Лечче. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
«Волки» добыли уверенную победу со счетом 2:0 и заняли четвертую позицию турнирной таблицы чемпионата Италии.
Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч со скамьи запасных, вышел на поле на 60-й минуте. Через 11 минут после появления украинец забил, а в концовке встречи был заменен из-за травмы.
Чемпионат Италии. 19-й тур
Лечче – Рома – 0:2
Голы: Фергюсон, 19, Довбик, 71
События матча
