Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лечче – Рома. Довбик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Лечче
06.01.2026 19:00 – 86 0 : 2
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 января 2026, 19:00 | Обновлено 06 января 2026, 20:06
526
0

Лечче – Рома. Довбик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января в 19:00 поединок Серии А

06 января 2026, 19:00 | Обновлено 06 января 2026, 20:06
526
0
Лечче – Рома. Довбик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лечче» и «Рома».

Игра пройдет в Лечче на стадионе «Стадио Виа дель Маре».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лечче – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лечче – Рома
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Рома), асcист Пауло Дибала.
По теме:
ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
Лечче – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Довбик получил неутешительную новость от Гасперини
Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Рома Рим Артем Довбик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер один из самых легендарных динамовских фанатов
Футбол | 06 января 2026, 17:45 5
Умер один из самых легендарных динамовских фанатов
Умер один из самых легендарных динамовских фанатов

Виктор «Утюг» Заглада был одним из лидеров динамовских фанатов конца 70-х – в 80-е годы

Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад
Футбол | 06 января 2026, 18:48 0
Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад
Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад

Джеффиньо вновь возник «на радарах» у донецкого клуба

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 06.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Бокс | 06.01.2026, 07:24
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Хоккей | 06.01.2026, 03:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем