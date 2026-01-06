Во вторник, 6 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лечче» и «Рома».

Игра пройдет в Лечче на стадионе «Стадио Виа дель Маре».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лечче – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция