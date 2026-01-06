6 января на Виа дель Маре пройдет матч 19-го тура Серии А, в котором Лечче встретится с Ромой. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Лечче

Команда не ставит перед собой амбициозных задач. Ее вполне устраивает просто оставаться в Серии А. Эту задачу получилось выполнить и в прошлом сезоне, хотя тогда еще и, в очередной раз, повезло. Взяв только восемь побед и 34 очка, все равно закончили на спасительном семнадцатом месте, причем Эмполи, лучший из тройки аутсайдеров, собрал 31.

Конечно же, в клубе понимали, что фарт может в любой момент повернулся спиной - и решили летом вернуть на тренерский пост Ди Франческо, что недолго уже работал тут, в 2011-м году. Пока что у Эусебио получается немного. Да, в прошлом туре остановили Ювентус, сыграв с ним 1:1 в Турине. Но до этого было проиграно половину матчей, при четырех победах и ничьих. Впрочем, пока что особых поводов для беспокойства нет: тройка аутсайдеров очерчена довольно явно.

Рома

Клуб был близок к достижению давней задачи, возвращению в Лигу чемпионов, весной - но все же от Ювентуса в споре за четвертое место отстали, пусть и минимально, в одно очко. Впрочем, Раньери все равно провел в столице отличную работу: приняв футболистов осенью, на фоне затяжного спада, сумел обеспечить заметный подъем.

Клаудио сразу говорил, что вернется на пенсию летом - и ему досрочно нашли замену, в лице Гасперини. Это наставник, что привык работать в долгую, выстраивая игру. Так что не стоит удивляться, что при общем прогрессе бывают неудачи. Были и в Лиге Европы поражения, но там подопечные Джан Пьеро фактически обеспечили себе выход в плей-офф. Но в Серии А Довбик (что редко выходит на поле, особенно после травмы) и компания утратили лидерство из-за пары неудач в крайних турах. Вот и в прошлом туре проиграли 0:1 бывшим подопечным своего наставника, Аталанте.

Статистика личных встреч

В девяти крайних поединках римляне взяли семь побед при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Они более слабых в основном обыгрывают сейчас - сумеют и сейчас победить (коэффициент - 1,71).