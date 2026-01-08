Выйдет ли Лунин? Названы составы Атлетико и Реала на полуфинал Суперкубка

8 января в 21:00 в саудовском городе Джидда состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании.

Атлетико Мадрид и Реал Мадрид сыграют на арене King Abdullah Sports City.

Наставники команд Диего Симеоне и Хаби Алонсо назвали стартовые составы.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос.

Победитель матча выйдет в финал, где сыграет с Барселоной, которая разгромила Атлетик Бильбао (5:0).

Стартовые составы Атлетико и Реала на полуфинал Суперкубка

Атлетико Мадрид: Облак, Льоренте, Пубиль, Ганцко, Руджери, Джулиано, Коке, Галлахер, Алекс Баэна, Хулиан Альварес, Серлот.

Реал Мадрид: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Каррерас, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Винисиус Жуниор, Гонсало, Родриго.

Инфографика