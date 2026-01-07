Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Атлетико – Реал Мадрид. Полуфинал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн LIVE
Суперкубок Испании
Атлетико Мадрид
08.01.2026 21:00 - : -
Реал Мадрид
Испания
07 января 2026, 13:49 | Обновлено 07 января 2026, 13:54
Атлетико – Реал Мадрид. Полуфинал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 января в 21:00 видеотрансляцию 1/2 финала Суперкубка Испании

Атлетико – Реал Мадрид. Полуфинал Суперкубка Испании. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

8 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Атлетико Мадрид и Реал Мадрид играют на нейтральной арене King Abdullah Sports Cityв саудовском городе Джидда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире четырех команд играют чемпион и победитель Кубка Испании (Барселона), вице-чемпион и финалист Кубка (Реал Мадрид), а также команды занявшие 3-е и 4-е место в Ла Лиге (Атлетико М и Атлетик Б).

В другом полуфинале 7 января играют Барселона и Атлетик Бильбао

Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 11 января, также в городе Джидда.

Суперкубок Испании. Сетка турнира четырех

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Атлетико – Реал Мадрид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
