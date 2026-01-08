Новый тренер Манчестер Юнайтед может заработать огромные деньги

Английский «Манчестер Юнайтед» определился с фаворитом на должность главного тренера после ухода Рубена Аморима. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных источников, в том числе инсайдер Фабрицио Романо и издание SportBible.

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер провел позитивные переговоры с руководством английского клуба и уже в лижайшее время может приступить к работе.

Сульшер, как сообщается, готов пойти на снижение зарплаты по сравнению со своим предыдущим контрактом с «Манчестер Юнайтед», чтобы занять эту должность.

На новой временной должности на «Олд Траффорд» он будет зарабатывать около 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Сообщается, что, если Сульшер выведет «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов, он получит внушительную сумму в размере от трех до четырех миллионов фунтов стерлингов в качестве бонуса.

