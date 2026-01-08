Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Штраф и закрытые трибуны. УЕФА серьезно наказал Баварию за действия фанатов
Лига чемпионов
08 января 2026, 19:29
Использование пиротехники не осталось незамеченным

Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» получила наказание за использование болельщиками пиротехники во время матча Лиги чемпионов со «Спортингом» 3:1

После повторного использования пиротехники на Южной трибуне во время домашних матчей Лиги чемпионов УЕФА, «Бавария» была наказана Дисциплинарной комиссией УЕФА штрафом в размере 50 000 евро, а также частичным закрытием Allianz Arena (секторы 111–114) во время следующего домашнего матча клуба в еврокубках. Ранее назначенное условное наказание вступает в силу после инцидента в матче против «Спортинга» из Лиссабона 9 декабря 2025 года и будет применено во время следующего домашнего матча против «Юнион Сен-Жиллуаз», который состоится 21 января.

Поскольку во время домашних матчей «Баварии» на нижнем ярусе Южной трибуны билеты не распределяются по блокам, и все 9 336 билетов на блоки 109–117 действительны, клуб технически не может отменить только 4 800 билетов для блоков 111–114. По этой причине на первом этапе будут аннулированы все билеты на Южную трибуну, а клуб вернет стоимость приобретенных билетов соответствующим покупателям. Все билеты на Южную трибуну таким образом теряют силу и не дают права на вход на матч против «Сен-Жиллуаз» в Allianz Arena.

Отмена билетов состоится в пятницу. В случае повторной продажи мест в блоках 109–110 и 115–117 «Бавария» своевременно сообщит о дальнейших действиях и организационных деталях.

