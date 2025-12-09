Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Бавария
09.12.2025 19:45 – FT 3 : 1
Спортинг Лиссабон
Лига чемпионов
Бавария – Спортинг – 3:1. 17-летний талант снова забил в ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги чемпионов 2025/26

Бавария – Спортинг – 3:1. 17-летний талант снова забил в ЛЧ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Леннарт Карль

9 декабря Бавария на своем поле переиграла Спортинг Лиссабон в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Игра прошла на стадионе Альянц Арена в Мюнхене и завершилась со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй гол для подопечных Венсана Компани забил 17-летний талант Леннарт Карль. Для юного атакующего хавбека это уже третий мяч в этом сезоне ЛЧ.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Бавария (Германия) – Спортинг (Португалия) – 3:1

Голы: Гнабри, 65, Карль, 69, Та, 77 – Киммих, 54 (автогол)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Киммих, 54 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:1 Гнабри, 65 мин.

ГОЛ! 2:1 Карль, 69 мин.

ГОЛ! 3:1 Та, 77 мин.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Бавария), асcист Серж Гнабри.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Леннарт Карл (Бавария), асcист Конрад Лаймер.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария), асcист Майкл Олисе.
54’
ГОЛ ! Автогол забил Йосуа Киммих (Бавария).
Леннарт Карль Бавария Спортинг Лиссабон видео голов и обзор Серж Гнабри Джонатан Та автогол Йозуа Киммих Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
