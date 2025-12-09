Бавария – Спортинг – 3:1. 17-летний талант снова забил в ЛЧ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги чемпионов 2025/26
9 декабря Бавария на своем поле переиграла Спортинг Лиссабон в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Игра прошла на стадионе Альянц Арена в Мюнхене и завершилась со счетом 3:1.
Второй гол для подопечных Венсана Компани забил 17-летний талант Леннарт Карль. Для юного атакующего хавбека это уже третий мяч в этом сезоне ЛЧ.
Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря
Бавария (Германия) – Спортинг (Португалия) – 3:1
Голы: Гнабри, 65, Карль, 69, Та, 77 – Киммих, 54 (автогол)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Киммих, 54 мин. (автогол)
ГОЛ! 1:1 Гнабри, 65 мин.
ГОЛ! 2:1 Карль, 69 мин.
ГОЛ! 3:1 Та, 77 мин.
События матча
