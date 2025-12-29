Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 23:33 | Обновлено 30 декабря 2025, 00:00
Все зависит от фактора войны

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо ставит под сомнение вероятность приглашения на тренерский мостик команды иностранного специалиста. Об этом он поделился мыслями с корреспондентом Sport.ua.

«Я не знаю, договаривался ли президент «Динамо» с испанцем или французом. Не знаю. Возможно, не договорились. Впрочем, я не думаю, что Суркисы будут платить такие деньги, которые тот или иной зарубежный тренер захочет. Те же «просто так» не придут, и это понятно. Да и есть еще одно обстоятельство: нужно же привезти с собой жену. А здесь – война. Поэтому я думаю, что никто из иностранцев в «Динамо» сейчас не приедет.

Когда пригласят иностранца? Когда наступит конец войны и не будут больше летать над Украиной ракеты и дроны, то должна вестись работа по восстановлению. Ведь враг разбил все до нуля. Так вот, тогда может быть, что к рулю динамовской команды придет какой-нибудь итальянец или испанец. Думаю, что деньги для этого, чтобы платить иностранному специалисту, найдут», – сказал Сабо.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
ona_proigraet
Сабо забуває, що будь-який іноземний фахівець затребує кучу трансферів для оновлення поточного слабенького складу Динамо, а це потребує додаткових витрат мільйонів десь на 30-40 мінімум.  Простіше було призначити головним Костюка - вже ніяких трансферів не треба, тренери з динамівських сердець бояться просити придбати нових футболістів 
