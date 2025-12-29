Йожеф САБО: «Не ожидал, что розыгрыш УПЛ состоится, потому что...»
Все из-за войны...
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо не ожидал, что розыгрыш УПЛ 2025/26 состоится.
«Честно говоря, у меня даже были сомнения, что в этом году будет розыгрыш Премьер-лиги, потому что война не только не закончилась, но и, более того, создается впечатление, что стали обстреливать наши мирные города. Очень трудно в таких условиях играть, почти каждую игру прерывают или задерживают из-за воздушных тревог...
Все это сказывается на психологии футболистов. Как играть нормально, когда ракеты над головой летают? Очень упал уровень нашего чемпионата. Откровенно говоря, мне УПЛ не нравится... Слабое первенство», – отметил Йожеф Сабо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уоррен сказал, что ответа все еще нет
Форвард не собирается останавливаться
А за інтригою, непередбачуваністю - нинішній розіграш просто бомбовий!💥⚽😊