Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Не ожидал, что розыгрыш УПЛ состоится, потому что...»
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 18:49 |
868
3

Йожеф САБО: «Не ожидал, что розыгрыш УПЛ состоится, потому что...»

Все из-за войны...

29 декабря 2025, 18:49 |
868
3 Comments
Йожеф САБО: «Не ожидал, что розыгрыш УПЛ состоится, потому что...»
УПЛ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо не ожидал, что розыгрыш УПЛ 2025/26 состоится.

«Честно говоря, у меня даже были сомнения, что в этом году будет розыгрыш Премьер-лиги, потому что война не только не закончилась, но и, более того, создается впечатление, что стали обстреливать наши мирные города. Очень трудно в таких условиях играть, почти каждую игру прерывают или задерживают из-за воздушных тревог...

Все это сказывается на психологии футболистов. Как играть нормально, когда ракеты над головой летают? Очень упал уровень нашего чемпионата. Откровенно говоря, мне УПЛ не нравится... Слабое первенство», – отметил Йожеф Сабо.

По теме:
ВИДЕО. В УПЛ определили лучший гол ноября-декабря 2025 года
ОФИЦИАЛЬНО. Осталось 17 футболистов: Виктория попрощалась с полузащитником
Эксперт: «Оба? Шахтеру где-то не хватало такого мощного нападающего»
Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Бокс | 29 декабря 2025, 04:45 2
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони

Уоррен сказал, что ответа все еще нет

Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Футбол | 29 декабря 2025, 18:59 1
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»

Форвард не собирается останавливаться

В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Футбол | 29.12.2025, 08:28
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Футбол | 29.12.2025, 07:21
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29.12.2025, 18:33
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
не подобається йому, не подобається- не дивись. і взагалі, спірт уа щось зачастив з цим йожиком йожиковичем.
Ответить
+5
Burevestnik
задрав вже сайт тупими вкидами від ЙоЙо...
Ответить
+4
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Це добре, що навіть в таких умовах проводимо свій чемпіонат🇺🇦. Що маємо можливість вболівати за рідні команди.
А за інтригою, непередбачуваністю - нинішній розіграш просто бомбовий!💥⚽😊
Ответить
+2
Популярные новости
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 9
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 17
Футбол
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем